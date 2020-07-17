AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس ميكانيكي لسرقتها حقيبة بها 17 ألف جنيه و7 شيكات بقيمة 750 ألف جنيه بالسيدة زينب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:07 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس ميكانيكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة بها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد).

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته إكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبى مفتوحًا وسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.

ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكابها (ميكانيكى سيارات، سن 31، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") ، تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط لص سرق 2,5 مليون جنيه من داخل سيارة صاحب شركة بمدينة نصر

ترصد للمجني عليه 7 أيام لسرقته.. قرار من النيابة بشأن واقعة سرقة ٢ مليون جنيه

سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة واقتحم شقة تاجر بالمعصرة لسرقته

مباحث القاهرة تضبط مجرمين لارتكابهما واقعتي سرقة بالسيدة زينب.. صور

محلي وأجنبي.. حبس شخصين لاتهامهما بالتعامل غير المشروع في النقد

ترشيحاتنا

العناية الإلهية أنقذت الركاب.. لحظة تفحم سيارة أجرة فى شارع العشرين بالجيزة.. فيديو

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

عوض تاج الدين: ما زلنا في المرحلة المتحركة لفيروس كورونا

3 لاعبين كانوا عمود زيدان الفقري من أجل حسم لقب ريال مدريد الدوري الإسباني

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز