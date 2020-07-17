حبس ميكانيكي لسرقتها حقيبة بها 17 ألف جنيه و7 شيكات بقيمة 750 ألف جنيه بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس ميكانيكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة بها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد).





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته إكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبى مفتوحًا وسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.





ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكابها (ميكانيكى سيارات، سن 31، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") ، تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.