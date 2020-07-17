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حوادث

حبس مسئول صيدلية لحيازته عقاقير ومنشطات محظور تداولها في البساتين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:01 ص
عقاقير ومنشطات محظورة
عقاقير ومنشطات محظورة
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اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس المدير المسئول عن صيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتها بدون تصريح وحيازته عقاقير ومنشطات محظور تداولها.

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط (مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح".

وتبين حيازته عقاقير ومنشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد  فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعُثر بداخل الصيدلية على (440 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، محظور تداولهم خاصين بالتأمين الصحى، مجهولين المصدر ومهربين جمركيًا - 883 عبوة منشطات) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته الصيدلية بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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