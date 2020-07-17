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برلمان

أبرزها تقليل استيراد السلع.. برلمانية تكشف 4 فوائد إنشاء مناطق لوجستية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:03 ص
السلع
السلع
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حسن رضوان
أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.

وقالت "الكسان " لـ"صدى البلد" إن هناك 4 فوائد رئيسية لإنشاء مناطق لوجستية لشراء السلع، أبرزها تقليل سعر السلع فضلا عن الوصول لأكبر عدد من المستهلكين بسهولة وجذب استثمارات إنتاجية جديدة. 

وكان ذلك بعد أن أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.


وأوضح أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة يبلغ 14.5% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى أن نسبة مساهمة قطاع نقل البضائع داخليا تصل إلى نحو 4٪ ، لافتا إلى أن هذا يؤدي إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج القومى التى تصل إلى 18.5٪.

وقال إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يصل إلى 19٪، موضحا أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة فى الناتج القومي.
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