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برلمان

لهبوط الأسعار.. اقتصادية النواب توضح الهدف من إنشاء مناطق لوجستية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يصل إلى 19٪، مؤكدًا أن مصر بها 100 مليون نسمة جميعهم يقومون بالشراء والاستهلاك المأكل والمشرب.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وجود مناطق لوجستية جديدة يخفض من أسعار السلع بشكل كبير، لافتا إلى أن توجه الدولة السابق للاتحاد مع شركة فرنسية لإنشاء مناطق لوجستية فى طنطا وكفر الشيخ والشرقية وصعيد مصر يعتبر خطوة قوية لهبوط أسعار السلع بشكل كبير.

وكان ذلك بعد أن أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.


وأوضح أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة يبلغ 14.5% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى أن نسبة مساهمة قطاع نقل البضائع داخليا تصل إلى نحو 4٪ ، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج القومى التى تصل إلى 18.5٪.


وقال إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يصل إلى 19٪، موضحا أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة فى الناتج القومي.
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