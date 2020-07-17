لخفض أسعار السلع.. برلماني يطالب بإنشاء مناطق لوجستية فى جميع المحافظات

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول.





وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن المناطق اللوجستية عبارة عن إنشاء أسواق خاصة بالسلع تساهم فى هبوط أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة التوسع في المناطق اللوجستية فى جميع انحاء الجمهورية والمحافظات.





وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تنفيذ الاقتراح برغبة الذى تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان بشأن السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالشراء من السوبر ماركت والمنافذ الأخرى.





وكان ذلك بعد أن أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.





قطاع التجارة وأوضح أن حجم إجمالي الناتج القومي منيبلغ 14.5% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى أن نسبة مساهمة قطاع نقل البضائع داخليا تصل إلى نحو 4٪ ، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج القومى التى تصل إلى 18.5٪.







