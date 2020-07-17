إنتر ميلان يكتسح سبال وتورينو يدك شباك جنوى بالدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا عريضًا أمام سبال، برباعية دون رد، في إطار مباريات الجولة 33 للدوري الإيطالي.





وأشعل النيراتزوري المنافسة في منافسات الكالتشيو بهذا الفوز الذي حققه على ملعب مضيفه سبال.





وتقدم أنطونيو كاندريفا للإنتر في الدقيقة 37 للشوط الأول، ثم سجل بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأحرز أليكسيس سانشيز الهدف الثالث للنيراتزوري في الدقيقة 60، والهدف الرابع سجله جاليارديني في الدقيقة 74.

انتهت المباراة بفوز الإنتر (4-0)، ليصعد لوصافة الكالتشيو برصيد 71 نقطة، وتجمد رصيد سبال عند النقطة 19 في المركز الأخير.

يتصدر يوفنتوس بـ 77 نقطة، وأتلانتا ثالثًا بـ 70 نقطة، ثم لاتسيو رابعًا بـ 69 نقطة.





بينما فاز تورينو على جنوى بثلاثية نظيفة خلال نفس الجولة.