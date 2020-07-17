بين التصدر والسقوط كيف فرط برشلونة في الحفاظ على اللقب

يعيش مشجعو الفريق الكتالوني حاليًا لحظات مليئة بالحزن بعد ضياع أمل التتويج بالدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي وال27 في تاريخ النادي، لتذهب البطولة إلى فريق ريال مدريد المنافس والأكثر حصولًا على بطولة الدوري الإسباني برصيد 34 بطولة.





يذكر أن الفريق الكتالوني كان متصدرًا لليجا قبل توقف الدوري الذي قارب الـ3 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا، ليؤثر التوقف الاضطراري على أداء الفريق الكتالوني بالسلب، عكس ريال مدريد الذي تطور أداؤه بشكلٍ كبير بعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.





واستمرت سلسلة فقدان النقاط للفريق الإسباني بعد استئناف الدوري مرة أخرى بداية من لقاء اشبيلية الذي انتهى بالتعادل السلبي ليكن هذا التعادل هو شعلة ابتعاد الفريق الإسباني عن الحفاظ على المقدمة، ليأتي بعدها "القشة التي قسمت ظهر البعير" بتعادل الفريق في لقائين متتاليين، ضد (سيلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد) ليبتعد عن المقدمة بخطوات كبيرة.





على الجانب الآخر فقد استغل فريق العاصمة ريال مدريد تعثر منافسه برشلونة، ليحقق 10 انتصارات متتالية، والتي كانت كفيلة لحسم لقب الليجا الإسبانية له.





يذكر أن ريال مدريد قد حقق بطولة الدوري ال34 لصالحه اليوم بالفوز على فريق فياريال بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده ل86 نقطة ليحسم الليجا قبل انتهائها بمباراة وحيدة، ويأتي خلفه غريمة الجريح برشلونة برصيد 79 نقطة بعد الخسارة التي لحقت به من اوساسونا بهدفين مقابل هدف.