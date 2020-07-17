محمد رمضان وسعد لمجرد يتنافسان على تريند يوتيوب .. فيديو

يتنافس الفنان محمد رمضان وصديقه المقرب الفنان المغربي سعد لمجرد على صدارة تريند يوتيوب، بعد طرح كل منهما احدث اغانيهما " تيك توك" و " عدى الكلام".





واحتل محمد رمضان المركز الاول في لائحة تريند يوتيوب باغنية " تيك توك" التي طرحت امس الخميس، حيث تجاوزت المليون مشاهدة في ساعات.





فريق عمل اغنية " تيك توك"

شارك محمد رمضان في الغناء النجم العالمي سيكو اما الكليب من إخراج حسام الحسيني.





اما سعد لمجرد جاء في المركز الثاني بأغنيته " عدى الكلام" التي تعد اول أغنية يقدمها باللهجة المصرية محققة 3 ملايين و 200 الف مشاهدة في يوم.





فريق عمل اغنية " عدى الكلام"

الاغنية من كلمات امير طعيمة ، الحان عزيز الشافعي وتوزيع توما



