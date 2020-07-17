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فن

محمد رمضان وسعد لمجرد يتنافسان على تريند يوتيوب .. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:21 ص
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
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شروق ابراهيم
يتنافس الفنان محمد رمضان وصديقه المقرب الفنان المغربي سعد لمجرد على صدارة تريند يوتيوب، بعد طرح كل منهما احدث اغانيهما " تيك توك" و " عدى الكلام". 

واحتل محمد رمضان المركز الاول في لائحة تريند يوتيوب باغنية " تيك توك" التي طرحت امس الخميس، حيث تجاوزت المليون مشاهدة في ساعات. 

فريق عمل اغنية " تيك توك" 
شارك محمد رمضان في الغناء النجم العالمي سيكو اما الكليب من إخراج حسام الحسيني.

اما سعد لمجرد جاء في المركز الثاني بأغنيته " عدى الكلام"  التي تعد اول أغنية يقدمها باللهجة المصرية محققة 3 ملايين و 200 الف مشاهدة في يوم.

فريق عمل اغنية " عدى الكلام"
الاغنية من كلمات امير طعيمة ، الحان عزيز الشافعي وتوزيع توما 

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