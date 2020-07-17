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رياضة

مدرب الإسماعيلي: باهر المحمدي مستمر مع الفريق وهدفنا تحقيق البطولة العربية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:15 ص
جوميز
جوميز
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عبدالله هشام
أعرب ديديه جوميز المدير الفني لفريق الاسماعيلي عن ساعدته بعودة نشاط كرة القدم وذلك بعد خوضه مباراة ودية امام فريق اسوان استعدادا لعودة الدورى المصري .

وأكمل المدير الفني الاسماعيلي : بدأنا العمل متأخرين واللاعبين ظلو اربعة اشهر واليوم كان الحمل ثقيل ولكن راضي عما قدمه اللاعبين واذا استمررنا هكذا ستعود لياقتنا . 

وأوضح : الامور تسير بشكل جيد مع رئيس النادي ونعمل مع بعضنا دون مشاكل ولى اهداف كثيرة لتحقيقها مع الاسماعيلي علي الرغم من خسارتنا المباريات في الدور الالول . 

واردف : هدفي الفوز بالبطولة العربية واهدائها للجماهير واريد ان نصل الى افضل معدل بدني للاعبين و استعاده مستوانا المعهود قبل انطلاق الدوري المصري مرة اخري .

وأكمل : باهر المحمدي عانى من الاصابة الفترة الماضية ويريد العودة سريعا الي الدورى ويريد تحقيق لقب بطولة العربية وهو مستمر مع الفريق ولديه عقد مع النادي ويحترمه وننتظر عودته 

وأختتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته قائلا : باهر المحمدي يعود للتدريبات الجماعية بعد ثلاث اسابيع .
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