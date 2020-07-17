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تاج الدين: مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:42 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سبب إنخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحا:" إلتزام المواطنين  بارتداء الكمامة  هو سبب تراجع الإصابات.

وتابع تاج الدين  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  يجب استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصى بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فالأمر لم ينتهى بعد.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية:"مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف:" أننا لا نزال في المرحلة المتحركة ولا بد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى الاستقرار، موضحًا أنه ليس لدينا أزمة فى دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة؟.
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