تاج الدين: مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سبب إنخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحا:" إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة هو سبب تراجع الإصابات.





وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" يجب استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصى بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فالأمر لم ينتهى بعد.





وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية:"مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة فيروس كورونا".





وأردف:" أننا لا نزال في المرحلة المتحركة ولا بد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى الاستقرار، موضحًا أنه ليس لدينا أزمة فى دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة؟.