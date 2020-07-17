رئيس مجلس حكماء ليبيا: النظام القطري عمل على إفساد المشهد الليبي

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد إدريس المغربي، لـ قناة الغد، إن النظام القطري عمل على إفساد المشهد الليبي، لأن قطر تسيطر على الغاز، فيما كانت لدى ليبيا مشروع كبير مع فرنسا فيما يخص الغاز، وهذا هو سبب الاختلاف مع قطر.





وأضاف خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، إن قطر يهمها اقتصادها ومصالحها، وإذا استقرت ليبيا فإن الكثير من المطامع القطرية قد تتقلص مع أوروبا.





وأوضح أن أبناء طرابلس سيلتحمون مع الجيش الليبي الذي سينقذهم من هؤلاء المجرمين، مؤكدا ثقته في أنهم سيكونون في الموعد مع جيشهم.





أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضها للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي ل ليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.