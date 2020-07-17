أهم الأخبار : سر تراجع إصابات ووفيات كورونا فى مصر .. السيسي ينتصر لـ الليبين .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي .













د" . قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن صفر وفيات ادق من صفر إصابات، ومن الصعب التنبؤ بوقت حدوثها، مضيفا أن تراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية " اقرأ المزي









أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الاسكندرية، أن مصر مستهدفة بمحاولة تطويقها سواء بالإرهاب في سيناء أو العبث بحدودها مع ليبيا أو ما يجرى من جانب أثيوبيا من سد النهضة، موضحا أن الهدف من الحالة العدائية الإثيوبية عملية كيدية " اقرأ المزي د " .













أكد الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا لم تتغير، حيث أنها تعارض كل التدخلات.













حقق فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز الصعب بهدفين مقابل هدف على ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة "الليجا".









أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بـ العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد نقاطا تلخص كافة التفاصيل المعلنة اليوم بخصوص العام الدراسي الجديد .













قال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الخميٍس، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض.













القت هيئه الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، واخران هم كل من محاسب احدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الاجراءات.













أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن "البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدًا"، أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا "معندناش استعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".







