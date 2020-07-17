اتحاد الكرة : مسحة كورونا للحكام قبل كل مباراة بالدورى المصري

أكدت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة عمل مسحة كورونا على الحكام قبل كل مباراة من مسابقة الدورى المصري بعد قرار استئناف المسابقة التي توقفت على خلفية انتشار فيروس كورونا .





وأضافت سحر في تصريحات تلفزيونية : سيخضع الحكام الي معسكر بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا ويكونون مقسمين على أربعة معسكرات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في فندق الإقامة .





وأكمل : الحكام الذين سيحكمون مباريات يوم 6 أغسطس سيخرجون من المعسكر علي المباريات مباشرة والباقي سيخضعون الي مسحة قبل كل مباراة .





وأوضحت : الحكام يخضعون لتدريبات تحت إشراف مسؤول بدني لإستعادة اللياقة البدنية قبل انطلاق الدورى المصري.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم 6 أغسطس موعد لاستئناف مسابقة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا .