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أخبار البلد

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أدارتا أزمة كورونا باحترافية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:45 ص
مصر / الإمارات
مصر / الإمارات
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ميس رضا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بالجهود التى تبذلها كلا من مصر والإمارات فى مواجهة فيروس كورونا والتى أفرزت عن نتائج مبشرة بتراجع ملحوظ في عدد الإصابات مع إنحسار الوفيات . 

وأوضحت الرشيد فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن مصر والإمارات الدولتين اللتان أدارتا الأزمة باحترافية وكفاءة لم نشهدها فى دول أخرى بفضل سواعد أبنائها من الصفوف الأولى وتفانيهم في أداء وتحمل المسؤولية دون كلل أو ملل، مشيرة إلى هناك تراجعا ملحوظا فى الإصابة بالفيروس في الإمارات فضلا عن عدم تسجيلها لحالات وفيات خلال ال24 ساعة الماضية ما جعل حالة من الإيجابية والتفاؤل سادت بين المواطنين والوافدين على أرض دولة الإمارات وهذا ما يحرص عليه الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي بأن يتمتع كل من يتواجد على أرض زايد بالصحة والسلامة.


وحملت الرشيد بشرى سارة بأن اللقاح سيتم تصنيعه فى أبو ظبي خصوصًا بعد أن بدأت الإمارات بإجراء التجارب السريرية وهى في مرحلتها الثالثة الأن للقاح المدرج تحت مظلة الصحة العالمية ، لافتة إلى أن أول المتطوعين بإخضاعه لهذه التجارب هو رئيس دائرة الصحة بأبوظبي وأيضا نائب وكيل نفس الدائرة.


وسجلت الإمارات، تراجعا كبيرا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي،   تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم،و أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 55,848 حالة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأقل منذ 100 يوم تقريبا، حيث سجلت يوم 6 أبريل الماضي، 277 إصابة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46,418 .

وفي المقابل، سجلت مصر، الخميس، تراجعا جديدا في أعداد حالات وفيات كورونا لليوم الثاني على التوالي بتسجيل 53 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان المصرية خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم




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