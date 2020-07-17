AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس لجنة الحكام يكشف استعدادات عودة الدورى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:13 ص
وجيه احمد
وجيه احمد
Advertisements
عبدالله هشام
كشف وجيه احمد رئيس لجنة الحكام عن استعدادات الحكام لعودة منافسات الدورى المصري التى توقفت منذ اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وأضاف وجيه أحمد في تصريحات تلفيزيونية : سنبدأ بعمل مسحة كورونا علي 32 حكم وكل منهم في غرفة منفردا ويصل اليهم الفطار والغذا الي غرفتهم . 

وأكمل : البرنامج مقسم الي اختبارات وتعديلات وسيتم عمل نتيجة علي كل شئ بالنسبة للأخطاء التحكيمية . 

وأوضح : وفي اليوم التالي سنبدأ عمل اختبارات عملية في استاد القاهرة وبعدها نتحدث عن الاخطاء بالفيديو والاجراءات اللازمة وسيتم عمل مقياس بدني لكل حكم لتحديد الانسب لبدأ المباريات . 

وأختتم وجيه احمد رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا : 4 معسكرات لحكام الفار والحكام المساعدين والحكام الروابع الذين يخوضون مباريات الدورى القسم الثاني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسر عبد الرءوف يرفض إنشاء مجلس تحكيم: لا غنى عن الرموز والحكماء

مسحة قبل المعسكر والمباراة.. تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية للجبلاية مع لجنة الحكام

استقدام القدامى مرفوض.. اتحاد الكرة يتمسك بلجنة الحكام حتى نهاية الموسم

لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام.. الجبلاية تجتمع بوجيه أحمد وعزب حجاج خلال أيام

ترشيحاتنا

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

ريال مدريد بطلًا للدورى الإسبانى.. زين الدين زيدان المفتاح السحرى للنادى الملكى

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

سر لن تتوقعه في عمل الحواوشي عند الحاتي

حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز