رئيس لجنة الحكام يكشف استعدادات عودة الدورى

كشف وجيه احمد رئيس لجنة الحكام عن استعدادات الحكام لعودة منافسات الدورى المصري التى توقفت منذ اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





وأضاف وجيه أحمد في تصريحات تلفيزيونية : سنبدأ بعمل مسحة كورونا علي 32 حكم وكل منهم في غرفة منفردا ويصل اليهم الفطار والغذا الي غرفتهم .





وأكمل : البرنامج مقسم الي اختبارات وتعديلات وسيتم عمل نتيجة علي كل شئ بالنسبة للأخطاء التحكيمية .





وأوضح : وفي اليوم التالي سنبدأ عمل اختبارات عملية في استاد القاهرة وبعدها نتحدث عن الاخطاء بالفيديو والاجراءات اللازمة وسيتم عمل مقياس بدني لكل حكم لتحديد الانسب لبدأ المباريات .





وأختتم وجيه احمد رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا : 4 معسكرات لحكام الفار والحكام المساعدين والحكام الروابع الذين يخوضون مباريات الدورى القسم الثاني .