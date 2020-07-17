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بين الناس

محول كهرباء يعرض حياة أهالى قرية الدهسة بقنا للخطر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد عبدالستار ابوالوفا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهرباء ينزل منه زيت ويصدر أصواتا مفزعة في  نجع أحمد على بقرية الدهسة مركز فرشوط محافظة قنا .
 
ويقول فى رسالته : نخشى من انفجار محول كهربائى متهالك منذ فترة ويحدث به عطل تقريبا مرة كل أسبوعين، من أسبوع تقريبا كان بينقط زيت، والآن به صوت صفير، نطالب بالتدخل لبحث المشكلة وإنقاذنا .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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