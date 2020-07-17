أخبار التوك شو.. بسام راضى: القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة على الحدود مع ليبيا خلال 6 سنوات و تاج الدين: مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة كورونا









قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمشايخ القبائل الليبية كان رائعا وفي إطار من الود والتفاعل اللحظي مع الرئيس السيسي.





وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن تدمير القوات المسلحة المصرية نحو 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود المصرية الليبية محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب خلال ال6 سنوات الماضية.

















قال فتحى عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الشعب الليبي والدولة الليبية بمساعدتها وتطهيرها من الإرهاب والفوضى ومن الغزو التركى أثلج صدورهم.





وأضاف "المريمي" خلال لقاء خاص ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "اون أى"، أن الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم طمأن الشعب الليبي كثيرا، موضحا أن ليبيا العمق الإستراتيجي لمصر إجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا، على إعتبار وجود العديد من العمالة المصرية فيها.





















قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد عدد من الشائعات فى الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن الأعداء يحاولون اللعب على الحرب النفسية من خلال شائعات يومية.









وأوضح "المسماري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم رصد نقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منطقة مصراته، وتركيا نقلت عناصر من المرتزقة المدربين على القتال إلى ليبيا من الأراضى السورية.













قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن حفيد عمر المختار كان جالسًا على يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم.





وتابع راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمشايخ قبائل ليبيا، كان رائعًا، وفيه تقدير كبير جدًا لكلمة الرئيس، لافتا إلى أن الكثير من هذه القبائل لها امتداد داخل مصر، على سبيل المثال قبيلة «أولاد علي»، فهذه قبيلة كبيرة جدًا في مصر، وأيضًا قبائل «الهوارة» الموجودة في الصعيد، وغيرها.





















روت والده الضحيه والطفل كريم عادل، قصة مقتل إبنها بين أحضانها، قائلة إنه أثناء لعب ابنها الكرة مع أصحابه تعدى عليهم مجموعة من الشباب بالضرب، وأن أب أحدهم ضرب ابنها على ظهره بقالب طوب.









وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مصر من القلب" المذاع على قناة "المحور": أثناء الضرب تليفون كريم وقع وروحنا تاني انا وهو ندور على التليفون، واحنا ماشيين طلع علينا الناس اللي ضربوه، وكانوا نازلين بالسكاكين والشوم.





























كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سبب إنخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحا:" إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة هو سبب تراجع الإصابات.





وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" يجب استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصى بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فالأمر لم ينتهى بعد.





















قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهريًا سوف يخرجهم من الدعم.









وتابع "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية:"اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو فى الشهر هطلع برا الدعم".





















انهار "علاء أبو بكر"، مذيع برنامج "مصر في القلب" بعدما تأثر ببكاء "الطفل مصطفي" أخ الطفل والضحية "كريم" الذي تم قتله بالطعن والضرب بالشوم.





وعلق المذيع قائلا: ربنا يجيبله حقه وتشوف الناس اللي ضربوه بالوحشية دي معدومين".





























وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق تصريحات إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، بأنها مراوغات رخيصة من قبل إثيوبيا وهناك بالفعل غلق جزئى لسد النهضة مما أدى إلى تخزين المياه، وهذا التخزين مستمر بشكل مخز.





وأكد نصر علام، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن إثيوبيا دولة "كذابة"، ويجب أن يكون التعامل معها أشد من ذلك من قبل مصر.

























قالت أمل العسلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ان مشروع البتلو خطوة جريئة تمت بنهاية عام 2017 على مستوى الجمهورية وبأسس جديدة وميسرة.





وأضافت العسلي خلال حوار لها لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المشروع يتم بأسس ثابتة ورائعة لانه ميسر ويستهدف شباب الخريجين والمرأة المعيلة والمزارع وكلها فئات مستهدفة للمشروع.







