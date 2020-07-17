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بين الناس

شكوى من انقطاع مياه الشرب عن قرية الخرقانية بالقليوبية منذ 5 أيام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد محمد سلامة ، من أهالى قرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب .

 وقال فى رسالته : نعانى فى قرية الخرقانية من انقطاع مياه الشرب منذ 5 أيام ولا يوجد لدينا مخزون من المياه وقدمنا أكثر من شكوى ولكن دون جدوى حتى الان .

للتواصل  مع القارىء من خلال الرقم التالى
01067063071
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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