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مرأة

استخدامات تجميلية غير متوقعة للقطن الطبي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
من المهم معرفة بعض الاختراقات والحيل السريعة لجعل الحياة أبسط. هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكنك القيام بها في المنزل باستخدام الأشياء اليومية. يوفر لك قرصنة الحياة الكثير من الوقت والموارد. اليوم ، نناقش بعض الاستخدامات المثيرة للاهتمام لكرات القطن.

* هل تعلم أن كرات القطن يمكن أن تكون بديلًا عن زجاجة العطر الخاصة بك؟ في حالة خروجك ولا ترغب في حمل زجاجة معك ، ما عليك سوى صب بضع قطرات في عدد قليل من كرات القطن ، ثم وضعها في كيس مضغوط. عندما تعتقد أنك تحتاج إلى لمسة ، ما عليك سوى غمس القطن على الرقبة وتحت الذراع ، وأنت على ما يرام.

* بنفس الطريقة ، يمكنك أن تجعل أي ركن من منزلك برائحة هادئة. ما عليك سوى غمر بعض كرات القطن في زيت أساسي من اختيارك ، ووضعها في وعاء في زاوية معينة. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من خلاصة الفانيليا على الكرة القطنية ووضعها في خزانة ملابسك لكي تشم رائحة الملابس طوال الوقت.

* تمامًا مثل عطرك ، يمكنك أيضًا تغليف مكياجك وحمله معك في كرة قطنية. امسح البرونزر المفضل لديك ، وأحمر الخدود ، وما إلى ذلك ، على كرة قطنية وضعها في كيس مضغوط. أخرجها كلما كنت تعتقد أنك بحاجة إلى لمسة.

* يمكن أن تحمي الكرات القطنية أيضًا قدميك من البثور. ضعه في أي منطقة تعتقد أن قدميك تحتك بها أكثر من الأحذية. سيمنع هذا ظهور البثور وحتى الذرة ، أو يحمي جزءًا ضعيفًا من الجلد.

* عندما تقوم بتخزين مجوهراتك ، أو تحملها في مكان ما ، امنحه حماية ووسادة من كرات القطن التي تشتد الحاجة إليها. بهذه الطريقة ، ستمنعها من الانكسار.

* أيضًا ، يمكنك إطالة عمر القفازات المطاطية ومنعها من التمزق ، عن طريق تخزين بعض الكرات القطنية بالقرب من أطراف الأصابع. بهذه الطريقة لن تظهر الثقوب قريبًا.

* إذا رأيت بقعة حبر على قميصك ، فقم بإزالتها عن طريق نقع كرة قطنية في محلول الكحول ثم وضعها برفق على المنطقة المصابة.
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