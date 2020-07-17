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اقتصاد

9.9 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح


 سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة نحو 9963.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1933.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

استحوذت تعاملات المصريين على 69.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة بينما سجل الأجانب 23.1 %و سجل العرب 7% منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.


خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا ب مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.


بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2468 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.

استحوذت الأسهم على 83.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.62% خلال الأسبوع.

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