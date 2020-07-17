لقاح ينتج نوعين من الأجسام المضادة..منظمة الصحة تزف بشرى عن كورونا..فيديو

قال علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية في مكتب

بمصر، إن المنظمة منذ ظهور الجائحة أكدت على أن الانتقال يكون عن طريق الرذاذ أو التلامس، متابعا: عائلة الكورونا كلها تنتقل عن طريق الهواء.

وأوضح خلال

الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كورونا يمكن أن ينتقل في الهواء في المنشأت الطبية، متابعا: منظمة الصحة العالمية منذ معرفتها بهوية الفيروس نوهت على هذا الأمر.

وأضاف حتى الآن

التي تشير إلى انتقال الفيروس عن طريق الهواء في الخارج ليست

، ولذلك نحتاج إلى أبحاث زائدة لإثبات أو

أن كورونا ينتقل عن الهواء خارج

الطبية.

مداخلتهالأدلةكافيةنفيالمنشآت