لقاح ينتج نوعين من الأجسام المضادة..منظمة الصحة تزف بشرى عن كورونا..فيديو

قال علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية في مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن المنظمة منذ ظهور الجائحة أكدت على أن الانتقال يكون عن طريق الرذاذ أو التلامس، متابعا: عائلة الكورونا كلها تنتقل عن طريق الهواء.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كورونا يمكن أن ينتقل في الهواء في المنشأت الطبية، متابعا: منظمة الصحة العالمية منذ معرفتها بهوية الفيروس نوهت على هذا الأمر.
وأضاف حتى الآن الأدلة التي تشير إلى انتقال الفيروس عن طريق الهواء في الخارج ليست كافية، ولذلك نحتاج إلى أبحاث زائدة لإثبات أو نفي أن كورونا ينتقل عن الهواء خارج المنشآت الطبية.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كورونا يمكن أن ينتقل في الهواء في المنشأت الطبية، متابعا: منظمة الصحة العالمية منذ معرفتها بهوية الفيروس نوهت على هذا الأمر.
وأضاف حتى الآن الأدلة التي تشير إلى انتقال الفيروس عن طريق الهواء في الخارج ليست كافية، ولذلك نحتاج إلى أبحاث زائدة لإثبات أو نفي أن كورونا ينتقل عن الهواء خارج المنشآت الطبية.
وأشار إلى أن هناك دراسة طبية نشرت في مجلة من أكبر المجلات الطبية، حيث قالت إن هيدروكسي كلوروكوين يتسبب في زيادة حالات الوفاة، ولذلك تم إيقافه لحين التأكد، ولكن المجلة اعتذرت عن البحث المقدم لأنه كان غير دقيق.
ولفت إلى أن حتى الآن المنظمة تعمل على 1700 تجربة إكلينيكية لعلاج كورونا، وحاليا هناك أكثر من 160 لقاحا تحت التجارب منهم 23 تجربة في إطار التجارب الإكلينيكية، مشددا نتائج التجارب مبشرة جدا والعالم كله يترقب تلك النتائج، ونسعى لتسريع التجارب للوصول إلى علاج لكورونا.
وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن هناك لقاح ثبت في تجاربه أنه مزدوج الفاعلية، أي أن اللقاح كون أجسام مضادة للفيروس تم قياسها في أجسام المتطوعين، وذلك بالإضافة إلى خلايا أخري قام اللقاح بتكوينها، أي أن اللقاح يحتوي على درعين للوقاية.
ولفت إلى أن حتى الآن المنظمة تعمل على 1700 تجربة إكلينيكية لعلاج كورونا، وحاليا هناك أكثر من 160 لقاحا تحت التجارب منهم 23 تجربة في إطار التجارب الإكلينيكية، مشددا نتائج التجارب مبشرة جدا والعالم كله يترقب تلك النتائج، ونسعى لتسريع التجارب للوصول إلى علاج لكورونا.
وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن هناك لقاح ثبت في تجاربه أنه مزدوج الفاعلية، أي أن اللقاح كون أجسام مضادة للفيروس تم قياسها في أجسام المتطوعين، وذلك بالإضافة إلى خلايا أخري قام اللقاح بتكوينها، أي أن اللقاح يحتوي على درعين للوقاية.