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منوعات

لمعرفة نظامهم الغذائي .. تحليل بقايا طبقات النبلاء والعوام في العصور الوسطى بالدنمارك وإيطاليا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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احمد شريف

اكتشف العلماء بقايا دانماركيين وايطاليين من العصور الوسطى في أول تحليل على الإطلاق لمعرفة الاختلافات بين العائلات النبيلة والعامة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، أخذ الفريق عينات من 69 هيكلا مكتشف عناصر النزرة والمعادن الثقيلة في العظام ، للكشف عن  تفاصيل النظام الغذائي لكل شخص خلال حياته.


و بالفحص تبين أن أحد  الأسر النبيلة لديها المزيد من الرصاص في العظام ، بسبب شرب النبيذ الذي يحتوي على أملاح الرصاص ، والزئبق ، والذي كان علاجًا مكلفًا للجذام والزهري.


 كما تم رصد أقل عناصر من السترونتيوم والباريوم في عظام النبلاء مقارنة بعظام الطبقات الأدنى منهم ، مما يعني أنهم تناولوا المزيد من لحوم الحيوانات.


وأوضحت الصحيفة، أنه تم إجراء الدراسة من قبل الباحثين في جامعة جنوب الدنمارك ، والتي جمعت 84 عينة من عظام الفخذ للمتوفى ، والتي يرجع  أصلها إلى   القرن السابع عشر.


 استخدم الفريق بقايا أفراد مدفونين في بلدة سفينبورج في الدنمارك ، وبقايا أخرى  في كانت مدفونة منطقة مونتيلا بإيطاليا.


و كان الفريق يبحث عن عناصر محددة ومعادن ثقيلة في العظام مثل السترونتيوم والباريوم والرصاص والنحاس والزئبق، لمعرفة الفرق بين النظام الغذائي بين طبقة النبلاء والعوام.


وتكشف التحاليل أن  أن طبقة النبلاء كانوا يأكلون المزيد من لحوم الحيوانات ، حيث كانت الوجبة أكثر تكلفة في كل من الدنمارك وإيطاليا في ذلك الوقت.


وجد الفريق أن مستويات النحاس كانت أعلى في العينات الإيطالية من تلك الموجودة في الدنمارك،  بفئة النبلاء والطبقات الدنيا.


يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن الدنماركيين لم يعدوا الطعام في الأواني والأواني النحاسية ، وعلى العكس من ذلك ، فإن الإيطاليين قاموا بذلك  ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.


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