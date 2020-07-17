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سيارات

فولفو توطد علاقتها مع البيئة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت المجموعة السويدية في صناعة السيارات فولفو عن خطة كبيرة مدروسة عناية وتهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الانبعاثات  الكربونية في مختلف طرازتها بنسبة تصل إلى 40 % وذلك في الفترة بين عامي 2018 ، 2025.

كما تعتمد الخطة على بنود اتفاقية باريس الشهيرة للتغير المناخي والتي تمت خلال عام 2015 وتدور الشروط والقواعد فيها حول إمكانية إيقاف ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق  مستويات ما قبل الثورة الصناعية. 

وهذه الخطوة هي الأبرز داخل جدران فولفو هي زيارة خطوط إنتاج الطرازات الكهربائية الصديقة للبيئة بالإضافة إلى بعض الخطوات الاخرى على صعيد عمليات  الصناعة.

وقد أعلنت المجموعة السويدية في وقت سابق أنها تسعى لأن تكون نصف نسبة مبيعاتها من السيارات الكهربائية  وذلك من خلال العام 2025. 

كما ستبدأ فولفو بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 25 % إلى جانب استخدام 25 % من المواد البلاستيكية
المعاد تدويره في صناعة الطرازات الجديدة .

وسيعرف طراز فولفوالكهربائي الجديد باسم XC40 Recharge، والذي تم تدشينه رسميًا خلال حفل كبير من تنظيم الشركة السويدية.
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