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رياضة

رئيس لجنة المسابقات: لا أنتمي لأي ناد في مصر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:07 ص
حسام زناتي
حسام زناتي
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عبدالله هشام
أكد حسام زناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا ينتمي لتشجيع أى فريق في الدورى المصري مشيرا أنه يركز في عمله فقط ولا ينحاز لفريق بعينه . 

وأكمل زناتي في تصريحات تلفزيونية : لا انتمي للأهلى او الزمالك ولا املك مثقال ذرة من تشجيع فريق بالدوري المصري ، ولو انني ولو كان هناك انتماء فسيكون لنادي الجونة الا انني افضل تماما بينه وبين عملى . 

وأوضح : لم أنحاز للأهلى او الزمالك بدليل أنه لا يوجد دليل على الكلام ولم يحدث ذلك ويسأل جميع من عملت معهم في مجال الكرة . 

وأكمل : انا اعمل شغلي فقط ولي صور في منزل نادي الزمالك ومنزل المهندس عدلى القيعي وكنت حيادي جدا كرئيس لجنة المسابقات خلال الفترة الماضية . 

واختتم حسام زناتي تصريحاته قائلا : الصورة المتداولة في مدرجات احدي المباريات لنادي الزمالك هي صورة عادية للغاية وكنت اشاهد المبارة وليس التشجيع وقيادة المدرج .
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