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رياضة

حسام زناتي : استعنت بالخبرات الإنجليزية قبل وضع جدول الدوري المصري

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:44 ص
حسام زناتي
حسام زناتي
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عبدالله هشام
أكد حسام زناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه يستعين بخبرات السابقين عليه قبل اتخاذ قرار مشيرا الا انه رفض المجاملات منذ تولى منصب بالاتحاد . 

وأكمل زناتي في تصريحات تلفزيونية : استعنت بخبرات جيلان طومسون المسؤول عن وضع جدول المباريات بالدورى الانجليزي قبل وضع جدول الدورى المصري بعد فترة التوقف .

وأضاف: كانت قائمة مراقبي المباريات 100 فرد ولكن تم تقليص العدد الي 30 وإذا كنت اريد مجاملة أحد لظل العدد كما هو الا اننا نظر لتطوير المنظومة واختيار الأفضل .

وقال: لم يحدث مطلقا خروج أحد من مراقبي المباريات بهاتف عن طريق احد الوسطاء سواء كنت أعرفه ام لا وهذا سببلي الكثير من المشكلات والتعب بسبب كثرة المكالمات . 

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