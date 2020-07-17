حسام زناتي : استعنت بالخبرات الإنجليزية قبل وضع جدول الدوري المصري

أكد حسام زناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه يستعين بخبرات السابقين عليه قبل اتخاذ قرار مشيرا الا انه رفض المجاملات منذ تولى منصب بالاتحاد .





وأكمل زناتي في تصريحات تلفزيونية : استعنت بخبرات جيلان طومسون المسؤول عن وضع جدول المباريات بالدورى الانجليزي قبل وضع جدول الدورى المصري بعد فترة التوقف .





وأضاف: كانت قائمة مراقبي المباريات 100 فرد ولكن تم تقليص العدد الي 30 وإذا كنت اريد مجاملة أحد لظل العدد كما هو الا اننا نظر لتطوير المنظومة واختيار الأفضل .



