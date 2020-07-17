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الجامعة العربية: الوضع في ليبيا مقلق ولا يتجه نحو الاستقرار أو السلام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  إنه يجب على الفرقاء الليبيين أن يجتمعوا على مصلحة ليبيا.

وتابع حسام زكي الأمين،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، :"الأزمة الليبية لن تحل إلا بالمفاوضات والسلام بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والحل العسكري".

ونوه إلى أن الربط بين تعاون تركيا وإثيوبيا في الأزمات الحالية أصبح مكشوفًا وواضحًا، معقبًا: "من المنطقي الربط بين الأزمات والتعاون بين البلدين في هذا التوقيت".

وأردف: "نحن كعرب جميعًا نريد مساعدة ليبيا ونأمل أن نصل بها إلي بر الأمان"، لافتا إلى  أن الجامعة العربية ترى أن الوضع في ليبيا مقلق ولا يتجه إلى السلام والاستقرار.

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