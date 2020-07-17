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رياضة

إنبي يحسم الجدل حول عروض الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:33 ص
اسامه جلال
اسامه جلال
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ياسمين تيسير
كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال، مدافع النادي البترولي. 

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يفاوضنا أو الزمالك في مفاوضات رسمية معنا للحصول على خدمات اللاعب".


وتابع: "كما أن النادي لم يتلق عروض رسمية من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي كما تردد، والنادي لم يتلق أي عروض رسمية لبيع اللاعب".

وأكمل أن اللاعب باق مع الفريق ولن يرحل خلال الفترة الحالية حيث يحرص على التركيز وتقديم أداء جيد واكتساب المزيد من الخبرات
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