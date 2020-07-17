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منوعات

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا،من اقتراب صخرة فضاء أكبر مرة ونصف من هيكل عين لندن الشهير ، نحو مدار الأرض الأسبوع المقبل.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم رصد الكويكب وهو يقترب من كوكب الأرض ، حيث  وصفه الخبراء المتمركزون في الولايات المتحدة بأنه "خطير على الأرجح".


وأطلق  علماء ناسا على  الصخرة  الفضائية، اسم الكويكب 2020ND.


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 وأوضحت ناسا أن الكويكب يبلغ ارتفاع 170 مترًا ويقترب من الأرض يوم الجمعة المقبل ، 24 يوليو.


 وحذرت وكالة ناسا من أن الكويكب سيصل إلى 0.034 وحدة فلكية فقط من كوكبنا.


 وقالت وكالة الفضاء: "يتم تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة (PHAs) حاليًا استنادًا إلى المعلمات التي تقيس إمكانات الكويكب للتهديد بالقرب من الأرض.


 وقالت وكالة ناسا في موقعها على موقع  (JPL): " أن الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات تم دفعها بسبب جاذبية الكواكب القريبة في المدارات التي تسمح لها بدخول حي الأرض.


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