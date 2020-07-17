ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا،من اقتراب صخرة فضاء أكبر مرة ونصف من هيكل عين لندن الشهير ، نحو مدار الأرض الأسبوع المقبل.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم رصد الكويكب وهو يقترب من كوكب الأرض ، حيث وصفه الخبراء المتمركزون في الولايات المتحدة بأنه "خطير على الأرجح".





وأطلق علماء ناسا على الصخرة الفضائية، اسم الكويكب 2020ND.





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وأوضحت ناسا أن الكويكب يبلغ ارتفاع 170 مترًا ويقترب من الأرض يوم الجمعة المقبل ، 24 يوليو.





وحذرت وكالة ناسا من أن الكويكب سيصل إلى 0.034 وحدة فلكية فقط من كوكبنا.





وقالت وكالة الفضاء: "يتم تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة (PHAs) حاليًا استنادًا إلى المعلمات التي تقيس إمكانات الكويكب للتهديد بالقرب من الأرض.





وقالت وكالة ناسا في موقعها على موقع (JPL): " أن الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات تم دفعها بسبب جاذبية الكواكب القريبة في المدارات التي تسمح لها بدخول حي الأرض.