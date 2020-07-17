AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدير الكرة بنادي السكة الحديد: نتمسك بحلم الصعود إلى الدوري الممتاز ..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد جمال، مدير الكرة بنادي السكة الحديد، إن مجلس الإدارة وضع خطة من أجل تطوير النادي، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جمعة مشهور المدير الفني للفريق يمتلك إمكانات كبيرة وأحلام الفريق الصعود إلى الدوري الممتاز.

وكشف محمد جمال، مدير الكرة بنادي السكة الحديد، أن حلم أعضاء الجمعية العمومية عودة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وتقدم مدير الكرة في نادي السكة الحديد بالشكر إلى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على تطويره للنادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس نادي بني سويف : إلغاء الدوري يهدد حلم صعود الفريق للمرة الأولى منذ 50 عاما

عشقنا الكرة بسببك.. شاهد رسائل الجماهير لـ محمد صلاح في عيد ميلاده

عمرو حسن ينضم للجهاز الفني بنادي سيراميكا كليوباترا

معتز البطاوي: قرار استئناف الدوري شرح صدورنا.. ويمنح سيراميكا كليوباترا جزءًا من العدالة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 53 وفاة

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

سر لن تتوقعه في عمل الحواوشي عند الحاتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز