مدير الكرة بنادي السكة الحديد: نتمسك بحلم الصعود إلى الدوري الممتاز ..فيديو

قال محمد جمال، مدير الكرة بنادي السكة الحديد، إن مجلس الإدارة وضع خطة من أجل تطوير النادي، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جمعة مشهور المدير الفني للفريق يمتلك إمكانات كبيرة وأحلام الفريق الصعود إلى الدوري الممتاز.





وكشف محمد جمال، مدير الكرة بنادي السكة الحديد، أن حلم أعضاء الجمعية العمومية عودة الفريق إلى الدوري الممتاز.



