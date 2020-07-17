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أخبار العالم

أمريكا.. أسرة جورج فلويد تقاضي مدينة مينيابوليس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفع أحد أفراد عائلة جورج فلويد، الذي توفي في 25 مايو الماضي بعد أن جثم شرطي من مدينة منيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا، دعوى قضائية ضد المدينة وأربعة من ضباطها في المحكمة الاتحادية بهدف الحصول على تعويضات مالية.

وذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية أن الدعوى القضائية تتهم الضباط بانتهاك حقوق فلويد أثناء اعتقاله، وأن المدينة سمحت بانتشار ثقافة العنف والعنصرية بين أفراد الشرطة. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد الثلاثاء، بإدارات الشرطة الأمريكية، مهونا من عنف الشرطة ضد المواطنين السود، قائلا: "إن أعدادا أكبر من أصحاب البشرة البيضاء قتلوا أيضا على يد ضباط الشرطة".

يشار إلى أن جورج فلويد، قد توفي في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأثار موت جورج فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بوحشية الشرطة، وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية، وسط جائحة فيروس كورونا.

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