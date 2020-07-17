مواطن يستغيث من حذف فرد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

استغاث المواطن سامح وفقي جرجس حنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فرد من بطاقة التموين مطالبا بالحصول على الدعم.





وقال المواطن فى رسالته: احنا ثلاث أفراد على البطاقة التموينية انا وزوجتي وبنتى ومنذ تحديثات العام الماضي حدث خطأ،حيث نصرف 3افراد في منظومة الخبز وفردين فقط في التموين وقمت بتسجيل شكوى وللأسف لم يتم الحل وقدمت جميع الأوراق المطلوبة .





التواصل مع القارئ 01281448351

رقمي القومي26110212402077

رقم البطاقة 101001733307

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



