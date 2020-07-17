تسبب ذعرا للأهالي.. شكوى من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام

شكا المواطن شريف على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام التابعة إلى محافظة الجيزة .





ويقول القارئ فى رسالته : إن الكلاب الضالة تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان مما اضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل.





وأضاف : المطلوب القضاء على الكلاب الضالة بشكل إنسانى، حيث إنها تتكاثر بسرعة كبيرة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



