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بين الناس

تسبب ذعرا للأهالي.. شكوى من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن شريف على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام التابعة إلى محافظة الجيزة .

ويقول القارئ فى رسالته : إن الكلاب الضالة تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان مما اضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل. 

وأضاف : المطلوب القضاء على الكلاب الضالة بشكل إنسانى، حيث إنها تتكاثر بسرعة كبيرة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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