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أخبار العالم

طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرات مسيرة تابعة لمليشيات تركية قصفت خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا. 

وقالت "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الطائرات قصفت خطوط إمدادات مياه النهر الصناعي التي تَغَذَّى مناطق غرب ليبيا.

وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية أعربوا، أمس، عن  عن كامل تفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة. 

وجاء ذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد.
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