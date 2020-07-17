طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرات مسيرة تابعة لمليشيات تركية قصفت خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.





وقالت "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الطائرات قصفت خطوط إمدادات مياه النهر الصناعي التي تَغَذَّى مناطق غرب ليبيا.





وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية أعربوا، أمس، عن عن كامل تفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة.



