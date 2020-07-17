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رياضة

مرزوق: الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية واللجنة الخماسية لا تسير على الطريق الصحيح

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة عمله بالجبلاية. 

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية".


وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم".

وأتم: "اللجنة الخماسية لا تسير على الطريق الصحيح وأتمنى لهم التوفيق".
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