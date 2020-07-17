توفير طبيب فى الوحدة الصحية مطلب أهالى قرية الحارة بالواحات البحرية

ناشد المواطن هشام محمد ، والمقيم فى قرية الحارة الواحات البحرية محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بالصحة لتوفير دكتور مقيم بالوحدة الصحية التابعة للقرية .





ويقول فى رسالته: نظرا لعدم توافر طبيب بها رغم تقديم عدة مناشدات فى الوقت الذى يعانى فيه الأهالى من الذهاب إلى مستشفيات أخرى بعيدة عن القرية حيث تبعد عن المركز أكثر من 30 كم مناشدين المسؤولين العمل على حل الشكوى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



