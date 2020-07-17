AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيفية اختيار الأضحية في زمن الكورونا..نقابة الأطباء البيطريين تجيب..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:31 ص
الأضحية في زمن الكورونا
الأضحية في زمن الكورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لابد من إجراء الكشف الطبى الظاهرى على الأضحية عند اختيارها، وذلك من خلال استشارة الطبيب البيطري، متابعا: الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن. 

وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عند شراء الأضحية يجب أن تكون من خلال مكان موثوق فيه أو من خلال الجمعيات الخاصة بالأضاحي.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التى نطبقها مع الأسطح هى نفسها التي سيتم تطبيقها على الأضحية، لأنه من الممكن أن يكون مصابا قد لامس الأضحية قبلنا وعلينا اتخاذ إجراءات ولا أعتقد أن الحيوان نفسه من الممكن أن يكون ناقلا لكورونا.


وتابع: أن فى العيد والمواسم تكون هناك حالة طوارئ في المجازر، لأن هناك أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولابد أن تكون الإجراءات أقوى في زمن كورونا.

و شدد على تطهير المجزر قبل الفتح، كما أكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقاية قبل الذهاب إلى المذبح من قبل العاملين في المجازر أو غيره، وأن يتم الكشف الظاهرى على الذبيحة، والكشف عليها مرة أخرى بعد الذبح، لافتا إلى أنه لابد أن تتخذ كل الإجراءات الخاصة بالتطهير أثناء توزيع الأضاحى على من يتسلم اللحوم أن يتخلص من الكيس التى جاء به اللحوم، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات عند تعامل ربه المنزل مع لحوم الأضحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الاشتراك في الأضحية ونصيب كل مشترك في الذبيحة

هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته ؟ الإفتاء تجيب

غير صالحة.. ضبط ماشية مذبوحة خارج المجزر بدمياط

وقت ذبح الأضحية.. ولا يجوز بعد هذا التوقيت

حكم ذبح الأضحية قبل العيد .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

القصة الكاملة بين محمد رمضان والطيار.. بدأت بفيديو على الطائرة وانتهت بحبس نمبر وان

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

بينهم سوريون.. الأمن السوداني يضبط 80 مرتزقة قبل السفر إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز