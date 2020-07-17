كيفية اختيار الأضحية في زمن الكورونا..نقابة الأطباء البيطريين تجيب..فيديو

قال الدكتور شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لابد من إجراء الكشف الطبى الظاهرى على الأضحية عند اختيارها، وذلك من خلال استشارة الطبيب البيطري، متابعا: الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.
وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عند شراء الأضحية يجب أن تكون من خلال مكان موثوق فيه أو من خلال الجمعيات الخاصة بالأضاحي.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التى نطبقها مع الأسطح هى نفسها التي سيتم تطبيقها على الأضحية، لأنه من الممكن أن يكون مصابا قد لامس الأضحية قبلنا وعلينا اتخاذ إجراءات ولا أعتقد أن الحيوان نفسه من الممكن أن يكون ناقلا لكورونا.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التى نطبقها مع الأسطح هى نفسها التي سيتم تطبيقها على الأضحية، لأنه من الممكن أن يكون مصابا قد لامس الأضحية قبلنا وعلينا اتخاذ إجراءات ولا أعتقد أن الحيوان نفسه من الممكن أن يكون ناقلا لكورونا.
وتابع: أن فى العيد والمواسم تكون هناك حالة طوارئ في المجازر، لأن هناك أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولابد أن تكون الإجراءات أقوى في زمن كورونا.
و شدد على تطهير المجزر قبل الفتح، كما أكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقاية قبل الذهاب إلى المذبح من قبل العاملين في المجازر أو غيره، وأن يتم الكشف الظاهرى على الذبيحة، والكشف عليها مرة أخرى بعد الذبح، لافتا إلى أنه لابد أن تتخذ كل الإجراءات الخاصة بالتطهير أثناء توزيع الأضاحى على من يتسلم اللحوم أن يتخلص من الكيس التى جاء به اللحوم، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات عند تعامل ربه المنزل مع لحوم الأضحية.
و شدد على تطهير المجزر قبل الفتح، كما أكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقاية قبل الذهاب إلى المذبح من قبل العاملين في المجازر أو غيره، وأن يتم الكشف الظاهرى على الذبيحة، والكشف عليها مرة أخرى بعد الذبح، لافتا إلى أنه لابد أن تتخذ كل الإجراءات الخاصة بالتطهير أثناء توزيع الأضاحى على من يتسلم اللحوم أن يتخلص من الكيس التى جاء به اللحوم، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات عند تعامل ربه المنزل مع لحوم الأضحية.