كيفية اختيار الأضحية في زمن الكورونا..نقابة الأطباء البيطريين تجيب..فيديو

قال الدكتور شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لابد من إجراء الكشف الطبى الظاهرى على الأضحية عند اختيارها، وذلك من خلال استشارة الطبيب البيطري، متابعا: الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.





وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عند شراء الأضحية يجب أن تكون من خلال مكان موثوق فيه أو من خلال الجمعيات الخاصة بالأضاحي.



وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التى نطبقها مع الأسطح هى نفسها التي سيتم تطبيقها على الأضحية، لأنه من الممكن أن يكون مصابا قد لامس الأضحية قبلنا وعلينا اتخاذ إجراءات ولا أعتقد أن الحيوان نفسه من الممكن أن يكون ناقلا لكورونا.







