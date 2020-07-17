في موسم البرد وأنفلونزا.. علاجات منزلية لتقوية الجهاز التنفسي

الرياح الموسمية غالبا ما تجعل نظامنا التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، وخاصة البرد والإنفلونزا. لا سيما مع استمرار انتشار الوباء ، من الضروري حقًا الاعتماد على مناعة المرء وصحة الجهاز التنفسي .





على الرغم من أننا ندرك صحتنا أكثر من أي وقت مضى ، فإن المحتوى العالي من الرطوبة في الهواء خلال الرياح الموسمية قد يسمح للفيروس بالازدهار. بعد قولي هذا ، إليك بعض النصائح لتقوية الجهاز التنفسي في المنزل.





ضمان تهوية جيدة في المنزل: إن استنشاق الهواء النقي أمر في غاية الأهمية لنظام التنفس الصحي. خلال هذه المرحلة ، بينما نقضي معظم وقتنا في الداخل ، من المهم اتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن تساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي. أبقِ النوافذ مفتوحة بشكل متكرر لتقليل الرطوبة بحيث يتدفق الهواء وينعش المنزل.









استنشاق البخار: إن استنشاق البخار هو علاج يستخدم على نطاق واسع ، وهو يساعد على بناء صحة تنفسية أفضل عن طريق تهدئة أعراض الأنفلونزا الموسمية خلال هذا التحول في الطقس. "يمكننا أن نجعل هذا أكثر فاعلية بإضافة مكونات المطبخ التقليدية مثل أوراق النعناع والأجوين أو بذور الكراوية التي تساعد في مساعدة السعال الجاف والتهاب الحلق. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من فرك طبي يحتوي على بودينا ، أجوين ، كافور ونيلجيري في وعاء من الماء الساخن. ستعمل هذه الطريقة المريحة على تهدئة أعراض السعال والبرد. هذه التدليك متاحة بسهولة في أي متجر كيميائي وهي آمنة للاستخدام للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وما فوق. من المستحسن أن يقرأ المرء الملصق قبل استخدامه ، وإذا استمرت الأعراض ، يرجى استشارة طبيبك "، يقترح الدكتور كونال مانيك ، استشاري الأيورفيدا وطبيب بانكرما.





تمرن عضلاتك التنفسية: تعد اليوجا رائعة لصحة الجهاز التنفسي لأنها تتضمن أنفاسًا عميقة للتنظيف. اجلس في صمت بوضعية مستقيمة لمدة خمس دقائق. لتركيز انتباهك على أنفاسك ، قم بالشهيق من خلال الأنف ، ثم افتح فمك وازفر ببطء. يمكنك أيضًا إضافة القليل من المشي على الفور والتخطي الذي سيساعد في تعزيز قدرة الرئة وتقليل الازدحام ، إن وجد.





اشرب سوائل دافئة: الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم خلال هذه الفترة. شرب السوائل الدافئة ، مثل كوب حليب الكركم ، مما يساعد على القضاء على أي مسببات الأمراض أو العوامل المعدية من الجهاز التنفسي. كونه مضادًا للميكروبات ، فإنه يحارب العدوى الفيروسية ويوفر راحة سريعة من الجيوب الأنفية واحتقان الرئة