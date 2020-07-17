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منوعات

الكشف عن وجه مختلف للملكة كليوباترا .. تفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قالت صحيفة ديلي ستار، انه تم الكشف عن تمثيل جديد، لافت للملكة المصرية الأسطورية كليوباترا في فيلم وثائقي جديد.


وأوضحت الصحيفة أنه ، تم تخليد كليوباترا عبر التاريخ كقائد جميل وفتنة، حيث كانت علاقتها سيئة  مع الزعيم الروماني يوليوس قيصر.


وأشارت أنان العملات المعدنية الجديدة المكتشفة في موقع تاريخي في مصر تشير إلى أن كيلوباترا ربما لم تكن بالجمال "الكلاسيكي" الذي افترضه الناس.

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وأوضحت الصحيفة أنه  تم العثور على العملات المعدنية، بمدينة قديمة بالقرب من الإسكندرية ، من قبل عالمة المصريات الدكتورة كاثلين مارتينيز و التي تم عرضها في الفيلم الوثائقي الجديد بعنوان  The Hunt for Cleopatra's Tomb يذاع على القناة الخامسة البريطانية.



وقالت الصحيفة، أن كان أحد جانبي العملات المكتشفة يحمل نقشًا مدون عليه الملائكة كيلوباترا ، وفي الجانب الآخر من العملة  طبع ليها  وجه الملكة  والذي يبدو أنه يحتوي على اختلافات حول ما يرتبط بها بشكل شائع.


أوضحت الدكتورة جويس تيلديسلي من جامعة مانشستر أنه إذا نظرنا إلى الوجه المرسوم على العملة ، يمكن رؤية أن لدى الملكة الفرعونية أنفًا بارزًا للغاية.


فيما قام الفنانون منذ ذلك الحين بإعادة إنشاء رسم ثلاثي الأبعاد لكليوباترا ، أو على الأقل كيف اختارت تمثيل نفسها ، باستخدام الصورة على العملات المعدنية.


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