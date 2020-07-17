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رياضة

تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عصام الحضري حارس مرمى الاهلي والمنتخب السابق عن موقفه حال تلقيه عرض بـ قيادة حراس مرمى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أنه سيوافق على الفور حال كان هاني ابو ريده رئيسا للاتحاد المصري وطلب منه هذا الأمر مشددا ان قيادة المنتخب شرف لأي شخص. 

وأضاف أن ابو ريدة هو " عشرة عمر 25 عاما "


وأضاف عصام الحضري أن مرة القدم المصرية حاليا تعاني من العديد من الأزمات قائلا: " ربنا يكون في عون اللاعبين حاليا " مشددا انه اعتزل كرة القدم و لن يعود مطلقا .

وتابع أن خلال فترة توقف النشاط الرياضي تدرب مع اليو بادجي نجم الاهلي حيث نفذ معه برنامج تدريبي لمدة 3 اسابيع بالاضافة لـ عبدالله بكري نجم بيراميدز مشددا انه رفضض عروض من لاعبين اخرين للتدريب معه لعدم حصولهم على اذن من مدربيهم
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