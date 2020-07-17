تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب





وأكد الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أنه سيوافق على الفور حال كان هاني ابو ريده رئيسا للاتحاد المصري وطلب منه هذا الأمر مشددا ان قيادة المنتخب شرف لأي شخص.





وأضاف أن ابو ريدة هو " عشرة عمر 25 عاما "









وأضاف عصام الحضري أن مرة القدم المصرية حاليا تعاني من العديد من الأزمات قائلا: " ربنا يكون في عون اللاعبين حاليا " مشددا انه اعتزل كرة القدم و لن يعود مطلقا .





وتابع أن خلال فترة توقف النشاط الرياضي تدرب مع اليو بادجي نجم الاهلي حيث نفذ معه برنامج تدريبي لمدة 3 اسابيع بالاضافة لـ عبدالله بكري نجم بيراميدز مشددا انه رفضض عروض من لاعبين اخرين للتدريب معه لعدم حصولهم على اذن من مدربيهم