أمريكا تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سجلت حصيلة يومية تتجاوز 68 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13،807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8،214 مليون حالة شفاء.



