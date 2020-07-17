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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سجلت حصيلة يومية تتجاوز 68 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13،807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8،214 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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