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رياضة

الحضري: رونالدو توج ببطولة أوروبا وتم تسمية محطة باسمه وأنا 4 أمم أفريقيا ومفيش شارع باسمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:11 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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ياسمين تيسير
أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أنه توج مع المنتخب بـ 4 بطولة كأس الأمم الافريقية وحقق العديد من الإنجازات طوال مسيرته الكروية ولكنه لم يتلق التكريم الملائم الذي يستحقه.

وأضاف الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حقق بطولة أوروبا وتم تسميته محطة باسمه ولكنه هو وأحمد حسن نجم الكرة المصرية حققا 4 بطولات دولية مع المنتخب ولم يتم تسمية " شارع " باسمهما.


أما عن موقفه من تولي قيادة حراس مرمى الزمالك فأكد أن كرة القدم لا يوجد بها انتماءات أو وفاء مشددا أنه في حال كان العرض مناسبا سيوافق على الفور.

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