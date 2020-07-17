الحضري: رونالدو توج ببطولة أوروبا وتم تسمية محطة باسمه وأنا 4 أمم أفريقيا ومفيش شارع باسمي

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عصام الحضري

حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أنه توج مع المنتخب بـ 4 بطولة كأس الأمم الافريقية وحقق العديد من الإنجازات طوال مسيرته الكروية ولكنه لم يتلق التكريم الملائم الذي يستحقه.