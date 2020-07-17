الحضري: رونالدو توج ببطولة أوروبا وتم تسمية محطة باسمه وأنا 4 أمم أفريقيا ومفيش شارع باسمي

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أنه توج مع المنتخب بـ 4 بطولة كأس الأمم الافريقية وحقق العديد من الإنجازات طوال مسيرته الكروية ولكنه لم يتلق التكريم الملائم الذي يستحقه.
وأضاف الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حقق بطولة أوروبا وتم تسميته محطة باسمه ولكنه هو وأحمد حسن نجم الكرة المصرية حققا 4 بطولات دولية مع المنتخب ولم يتم تسمية " شارع " باسمهما.
أما عن موقفه من تولي قيادة حراس مرمى الزمالك فأكد أن كرة القدم لا يوجد بها انتماءات أو وفاء مشددا أنه في حال كان العرض مناسبا سيوافق على الفور.