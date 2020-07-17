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منوعات

علماء يكتشفون جدارا ضخما لمجرات قريبا من الأرض

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

 رصد فلكيون جدارًا ضخمًا للمجرات بعرض 1.4 مليار سنة ضوئية عن الأرض.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم الإعلان عن هذا الاكتشاف الرائع هذا الأسبوع من قبل دانييل بوماريد من جامعة باريس ساكلاي و R. برنت تولي وفريقه من جامعة هاواي.


 وأفاد العلماء أن البنية الكونية الضخمة التي أطلق عليها  اسم جدار القطب الجنوبي قريبة منا نسبيًا ، من حيث الكونية،  حيث يبعد حوالي نصف مليار سنة ضوئية عن الأرض.


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 وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم قياس الحجم الدقيق لجدار القطب الجنوبي حتى الآن ، لكن تقديرًا أوليًا يضعه على مسافة 1.4 مليار سنة ضوئية ، وعمق حوالي 600 مليون سنة ضوئية.


وقال الفريق الذي اكتشفه باستخدام ملاحظات حول كيفية تأثيره على حركة 18000 مجرة: ​​"لن نكون متأكدين من نطاق الجدار الكامل ، أو ما إذا كان غير عادي ، حتى نرسم الكون على نطاق أكبر بكثير."

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