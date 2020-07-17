أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

وفي هذا التقرير ننشر أهم 7 نقاط على حقيقة السيارة وسعرها:





أورا هي سيارة كهربائية صينية تابعة لشركة جريت وول واسمها (ORA R1)

تعمل هذه السيارة بمحرك كهربائي بقوة 35 كيلو واط الساعة بما يعادل 47 حصان ميكانيكي

يمكن شحن السيارة بشاحن عادي مخصص لها من كهرباء منزلك من صفر إلى 100 % في حوالي 7 ساعات وبها منفذ آخر للشاحن السريع وتقطع مسافة 351 كيلو في الشحنة الواحدة

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تتميز السيارة بطول 3500 مم وعرض 1660 مم وارتفاع 1530 مم وقاعدة عجلات 2400 ممم

اما السرعة القصوى لهذه السيارة 107 كم / س عند وضعها على النظام الإقتصادي أو الأستهلاك البطارية المنخفض