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منوعات

أم تعيش مأساة صعبة بعد تمزيق كلاب شرسة وجه ابنها وتشويهه إلى الأبد .. تفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

تعيش  أم محطمة مأساة ابنها صاحب الخمس سنوات، حيث تمزق وجهه من قبل اثنين من كلاب "الروت وايلر"،  حالة من آلام بسبب  سخرية الغرباء من ابنها، حيث يطلقون عليه اسم "الوحش".


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تعرض الطفل رايدر ويلز للهجوم من قبل الكلاب التي يبلغ وزنها 100 رطل حين كان عمره 21 شهرًا فقط ، مما أدى هذا الهجوم إلى  تشويه  وجهه بشكل دائم، وذلك  بعد 50 عملية جراحية لإعادة بناء وجهه.


 أوضحت الصحيفة أن الصبي المصاب فقد كل خده الأيمن ، وأسفل جفن عينه ، و 75 في المائة من شفته ، وسحق أسنانه وعانى من كسر في ذراعه وثقب في رئته اليمنى.


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 في حديثها اليوم ، شرحت والدة الطفل  بريتاني ، 31 عامًا من الامريكية، كيف أدلى الغرباء في الشارع بتعليقات بذيئة عن الشاب وحتى أنه أطلق عليه لقب "وحش" ​​في الملعب.


وكان الطفل  رايد تعرض  لهجوم من قبل ملايين شرسين  من أصدقاء العائلة في عام 2015 وقضى 14 ساعة في الجراحة بعد أن تم نقله جوا إلى المستشفى.


حذر المسعفون بريتاني من الاستعداد للأسوأ ولكن على الرغم من توقعات الطبيب ، تحدى رايدر الصعاب ، وتعلم تناول الطعام والشراب ، وحضور رياض الأطفال.

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