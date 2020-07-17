AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موريتانيا تحبط محاولة سفينة تركية تهريب 1.4 مليون دولار

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
صادر خفر السواحل الموريتاني 1.4 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة تركية في المياه الموريتانية، وأوقفت قبطان السفينة.

وذكرت صحفية الصحراء الموريتانية الصادرة اليوم /الجمعة/ أن الأموال التي كانت في طريقها للتهريب كانت مخبأة على متن سفينة تركية تسمي (مامول إسماعيل رايس)، قبيل مغادرتها المدينة وتم تسليم المبلغ إلى البنك المركزي الموريتاني كما ينص على ذلك القانون .

ونشرت الصحيفة أن خفر السواحل حصل على معلومات بوجود المبالغ المالية على متن السفينة، حيث أوقفت في مرسى ميناء نواذيبو، وصودر المبلغ وجرى اعتقال قبطانها قبل مغادرة السفينة التركية للمياه الإقليمية لموريتانيا بعد أن استكملت إجراءات الخروج في مهمة صيانة روتينية.

وأشارت الصحفية الى أن خلافًا وقع بين المهربين الاتراك ووسيط موريتاني يعمل معهم، بسبب تأخر المهربين في دفع عمولة الوسيط فأبلغ الأمن.
وأوقف الأمن الموريتاني قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية، ويخضع حاليا لعملية تحقيق.

ويتزامن الحادث مع نهب اكثر من مليوني دولار من البنك المركزي الموريتاني ضمن قضية يخضع سبعة اشخاص فيها للتحقيق من بينهم أحد كوادر البنك المركزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موريتانيا تحبط تهريب مبالغ مالية كبيرة على متن سفينة تركية

ترشيحاتنا

الحضري: رونالدو توج ببطولة أوروبا وتم تسمية محطة باسمه وأنا 4 أمم أفريقيا ومفيش شارع باسمي

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

القصة الكاملة بين محمد رمضان والطيار.. بدأت بفيديو على الطائرة وانتهت بحبس نمبر وان

بيض الله وجهك يا سيسي.. تفاعل خليجي على تويتر مع لقاء الرئيس بشيوخ القبائل الليبية

أخيرا جوجل تقدم الحل .. وداعًا لرسالة الفيروسات على جهازك

الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لـ ضم "دونجا وبكري وبكار"من بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا