موريتانيا تحبط محاولة سفينة تركية تهريب 1.4 مليون دولار

صادر خفر السواحل الموريتاني 1.4 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة تركية في المياه الموريتانية، وأوقفت قبطان السفينة.





وذكرت صحفية الصحراء الموريتانية الصادرة اليوم /الجمعة/ أن الأموال التي كانت في طريقها للتهريب كانت مخبأة على متن سفينة تركية تسمي (مامول إسماعيل رايس)، قبيل مغادرتها المدينة وتم تسليم المبلغ إلى البنك المركزي الموريتاني كما ينص على ذلك القانون .





ونشرت الصحيفة أن خفر السواحل حصل على معلومات بوجود المبالغ المالية على متن السفينة، حيث أوقفت في مرسى ميناء نواذيبو، وصودر المبلغ وجرى اعتقال قبطانها قبل مغادرة السفينة التركية للمياه الإقليمية لموريتانيا بعد أن استكملت إجراءات الخروج في مهمة صيانة روتينية.





وأشارت الصحفية الى أن خلافًا وقع بين المهربين الاتراك ووسيط موريتاني يعمل معهم، بسبب تأخر المهربين في دفع عمولة الوسيط فأبلغ الأمن.

وأوقف الأمن الموريتاني قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية، ويخضع حاليا لعملية تحقيق.





ويتزامن الحادث مع نهب اكثر من مليوني دولار من البنك المركزي الموريتاني ضمن قضية يخضع سبعة اشخاص فيها للتحقيق من بينهم أحد كوادر البنك المركزي.