شاهد .. نمر يتعارك مع شقيقته بعنف في منتزه رانثامبوري الوطني

دخل شقيقان من النمور في معركة شرسة مع بعضهما، أمام مجموعة من السياح خلال رحلة سفاري في الهند.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط صور مذهلة للشجار العنيف بين التمرين في منتزه رانثامبوري الوطني في ساواي مادهوبور ، راجستان.





وتوضح الصور الملتقطة من قبل المصور هارشا ناراسيمهامورثي ، 28 عامًا ، بينما كان يقود 16 شخصًا في رحلة للحياة البرية، كيف بدأ النمر البنغالي الذكر في القتال مع شقيقته من الإناث في مشهد فريد من نوعه.





ويبين الفيديو المصور، أحد النمور ببدء في مطاردة الآخر ، ورفع ساقه ببطء قبل الانقضاض على شقيقته.





ويظهر الفيديو النظرات الاشقاء ، يزئرون على بعضهم وهم يقفون على أرجلهم الخلفية ويتبادلون الضربات حيث انتهى الأمر ، بهروب النظرة الأنثى من المواجهة.



