تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك





وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " ان مرتضى منصور رئيس النادي ابلغه انه تم ترجمة الملف لـ اللغة الفرنسية والانجليزية وتم عرضه على خبير برتغالي وآخر إيطالي.









وأضاف الغندور أن هؤلاء الخبراء طلبوا اضافة بعض النقاط للملف وسيتم عقب ذلك إرساله مرة أخرى لـ الاتحاد المصري لكرة القدم ليرسله لـ الاتحاد الافريقي "الكاف " ثم الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "والمحكمة الرياضية.





وأكمل أن الملف كان تم ارساله من قبل لـ الاتحاد ولكن سيرسل مرة اخرى عقب التعديلات.