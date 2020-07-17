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رياضة

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تطورات ملف نادي القرن مشددا أن هناك بعض التعديلات طرأت على الملف عقب استشارة عدد من الخبراء الايطاليين و البرتغاليين.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " ان مرتضى منصور رئيس النادي ابلغه انه تم ترجمة الملف لـ اللغة الفرنسية والانجليزية وتم عرضه على خبير برتغالي وآخر إيطالي.


وأضاف الغندور أن هؤلاء الخبراء طلبوا اضافة بعض النقاط للملف وسيتم عقب ذلك إرساله مرة أخرى لـ الاتحاد المصري لكرة القدم ليرسله لـ الاتحاد الافريقي "الكاف " ثم الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "والمحكمة الرياضية.

وأكمل أن الملف كان تم ارساله من قبل لـ الاتحاد ولكن سيرسل مرة اخرى عقب التعديلات.
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