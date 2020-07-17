بعد أيام من الاشتعال.. إخماد النيران على سفينة حربية أمريكية

قال قائد بحري كبير، إنه أمكن إخماد كل الحرائق على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بعد نشوبها على مدى أيام أثناء الرسو في سان دييجو، إلا أنه من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل.





وقال الأميرال فيليب سوبيك يوم الخميس، في تصريحات صحفية بقاعدة سان دييجو البحرية الأمريكية، إن فرق الإطفاء تقوم بتمشيط السفينة الهجومية البرمائية بونهوم ريشار البالغ طولها 257 مترا، للتأكد من إخماد كل النيران بها قبل فتح تحقيق رسمي في سبب الحريق.





وأضاف سوبيك، قائد مجموعة الحملة الضاربة الثالثة بالبحرية الأمريكية، "لا نعرف سبب الحريق، ولا نعرف حجم الأضرار. من السابق لأوانه إعطاء أي تكهنات أو وعود تتعلق بمستقبل السفينة".





واندلعت الحرائق صباح الأحد أعقبها انفجار ضخم واحد على الأقل على متن بونهوم ريشار، التي تم تدشينها عام 1998.



