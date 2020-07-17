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أخبار العالم

السيسي يؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي ضد أي تحركات تهدد أمن مصر القومي.. وأبوظبي تعلن بدء تجارب المرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مصر والسعودية تؤكدان على أهمية التسوية الشاملة في ليبيا
انخفاض ملحوظ لإصابات كورونا في الكويت
الإمارات تسجل 281 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 994
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد أي شيء بخصوص الصين


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الراي" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أعيان ومشايخ القبائل الليبية، حيث أكد ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، مشددًا على أن مصر  حال تدخلت في ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرا إلى أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا.

وأضاف السيسي أن الجيش المصري رشيد ومصر تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أن ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لافتا إلى عدم امتلاك أطراف النزاع الإرادة للحل السياسي بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، أكدا خلال اتصال هاتفي، أمس، على ضرورة التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وأعربا عن رفضهما للتدخلات الخارجية التي تُسهم في انتشار الميليشيات المسلحة وضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، بما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة استنادًا إلى إعلان القاهرة وفي إطار الأهداف المتفق عليها في إطار عملية برلين".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن إمارة أبوظبي أعلنت أن شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في إمارة أبوظبي.

وتأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة "تشاينا ناشونال بايوتيك غروب" التابعة لـ"سينوفارم" ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل  791 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 402 حالة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 994 حالة شفاء، وعدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

دوليًا، نقلت "القبس" عن البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يستبعد أي شيء" في ما يتعلق بالصين، رافضا تأكيد ما إذا كانت هناك إمكانية لحظر دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى بلاده وذلك وسط توترات صينية- أمريكية شديدة مرتبطة خصوصا بمستقبل هونغ كونغ.
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