AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
ميجان فوكس
ميجان فوكس
Advertisements
شروق ابراهيم
تعيش النجمة العالمية ميجان فوكس قصة حب جديدة ، جعلت مصوري الباباراتزي يلاحقونها حيث شوهدت برفقة حبيبها في مطار لوس انجلوس الامريكي.

وظهرت ميجان فوكس في لحظات رومانسية مع حبيبها ماشين جان ، بعد مرور فترة قصيرة على اعلان انفصالها عن زوجها المخرج براين اوستن جرين. 

وكشف  براين أوستن جرين انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية ميجان فوكس قبل أشهر، دون الإعلان عن توقيت الانفصال عند وقوعه. 

اقرأ ايضا 

وقال براين أوستنن، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، إن الانفصال جاء بناء على رغبة ميجان فوكس التي طلبت منه الابتعاد لفترة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك أخبرته بأنها وجدت راحتها في الانفصال.

يذكر أن ميجان فوكس تزوجت من بريان أوستن جرين في 2010 وانجبا 3 اطفال نواه 6 أعوام، بودهي 5 أعوام وجورني عامين، وكان الثنائي الشهير على وشك الانفصال في سبتمبر 2017 وتصالحا بعد حمل ميجان في طفلها الصغير
ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور
ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاكيت ثاني مرة.. انفصال ميجان فوكس عن زوجها براين أوستن جرين

نشرة الفن.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى وسر عدم حضور محمد رمضان عقد قران شقيقته

اللي قادرة لـ آمال ماهر تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

بعد انفصالها عن زوجها .. تعرف على حبيب ميجان فوكس الجديد

مذيع أمريكي يسخر من تعرض ميجان فوكس للتحرش.. تفاصيل

بالأحضان.. أول ظهور لـ ميجان فوكس مع حبيبها.. صور

ترشيحاتنا

هل إدراك الإمام في الركوع يحتسب ركعة.. أمين الإفتاء يجيب

سر لن تتوقعه في عمل الحواوشي عند الحاتي

الأهلي ليس طرفا.. الحضري يكشف عن رأيه في مطالبة الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

أردوغان ينقل 25 ألف مرتزق.. المسماري: خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها