ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

تعيش النجمة العالمية ميجان فوكس قصة حب جديدة ، جعلت مصوري الباباراتزي يلاحقونها حيث شوهدت برفقة حبيبها في مطار لوس انجلوس الامريكي.





وظهرت ميجان فوكس في لحظات رومانسية مع حبيبها ماشين جان ، بعد مرور فترة قصيرة على اعلان انفصالها عن زوجها المخرج براين اوستن جرين.





وكشف براين أوستن جرين انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية ميجان فوكس قبل أشهر، دون الإعلان عن توقيت الانفصال عند وقوعه.





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وقال براين أوستنن، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، إن الانفصال جاء بناء على رغبة ميجان فوكس التي طلبت منه الابتعاد لفترة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك أخبرته بأنها وجدت راحتها في الانفصال.



